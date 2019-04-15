لا تعديل على ترتيب المصنفين الأوائل

لم يطرأ أي تعديل على ترتيب المصنفين الأوائل والمصنفات الأوليات في التصنيفين العالميين الصادرين الإثنين عن رابطتي كرة المضرب للاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات في غياب الدورات المهمة وعدم مشاركة الكبار في الدورات الصغيرة الأسبوع الماضي.

لدى الرجال، يتصدر التصنيف دائما الصربي نوفاك دجوكوفيتش برصيد 11070 نقطة، بفارق مريح عن غريمه الإسباني رافايل نادال (8725)، فيما يحتل الألماني ألكسندر زفيريف المركز الثالث (6040 نقطة).

ويبدأ الثلاثي هذا الأسبوع في مونتي كارلو موسمه على الملاعب الترابية، فيما يغيب عن المنافسة كالمعتاد المخضرم السويسري روجيه فيدرر (37 عاما)، صاحب المركز الرابع (5590 نقطة).

وحقق الفرنسي بونوا بير (29 عاماً) الذي أحرز الأحد اللقب الثاني في مسيرته بتتويجه في دورة مراكش المغربية، أكبر قفزة في التصنيف الجديد وانتقل 26 درجة إلى الأمام ليصبح في المركز 43.

بدوره، حقق التشيلي كريستيان غارين الذي أحرز في سن الـ 22 باكورة ألقابه عندما توج في دورة هيوستن الأميركية، قفزة مماثلة من 26 درجة من المركز 73 الى الـ 47.

ترتيب السيدات

وفي فئة السيدات، لا تزال اليابانية ناومي أوساكا تتربع على العرش، لكن بفارق ضئيل عن مطاردتها الرومانية سيمونا هاليب (185 نقطة)، وتتمسك التشيكية بترا كفيتوفا بالمركز الثالث أمام مواطنتها كارولينا بليسكوفا.

وقفزت الأميركية أماندا أنيسيموفا المتوجة في بوغوتا 22 مركزاً لتصبح في المركز 54، بينما صعدت السلوفينية بولونا هرتسوغ الفائزة بلقب دورة لوغانو السويسرية من المركز 89 إلى المركز 64.

بدورها، كسبت البولندية الشابة إيغا سفياتيك (17 عاماً)، وصيفة هرتسوغ في لوغانو، 27 مركزاً لتدخل نادي المئة في المركز 88.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11070 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 8725

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6040

4- السويسري روجيه فيدرر 5590

5- النمسوي دومينيك تييم 4765

6- الياباني كي نيشيكوري 4200

7- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115

8- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3240

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225

10- الأميركي جون إيسنر 3085

تصنيف العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 5967 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5782

3- التشيكية بترا كفيتوفا 5645

4- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5580

5- الألمانية أنجيليك كيربر 5220

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5020

7- الهولندية كيكي برتنز 4640

8- الأميركية سلون ستيفنز 4386

9- الأسترالية أشلي بارتي 4275

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3520

