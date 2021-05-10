لاعبو أميركا يغيبون عن المراكز الـ30 الأولى

أما أوّل لاعب أميركي في التصنيف الصادر الاثنين، فهو تايلور فريتز الذي يحتل المركز الحادي والثلاثين. يؤشّر هذا الأمر إلى التراجع الكبير للولايات المتحدة التي وضعت أكبر عدد من اللاعبين في صدارة التصنيف العالمي (جيمي كونورز، جون ماكنرو، جيم كوريير، بيت سامبراس، أندري أغاسي، أندي روديك)، لكنها لم تشهد أي ممثل لها على قمة الهرم منذ عام 2004.

في المقابل، عزّز الألماني ألكسندر زفيريف مركزه السادس، بتتويجه بطلاً لدورة مدريد بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني الأحد في المباراة النهائية.

واللقب هو الأول لزفيفريف في إحدى دورات الألف نقطة للماسترز منذ 3 سنوات، بعد خسارته ثلاث مباريات نهائية في هذه الفئة من الدورات التي تأتي في المرتبة الثانية من ناحية الأهمية بعد البطولات الكبرى في الغراند سلام، بعد سقوطه في روما عام 2018، وشنغهاي عام 2019 وباريس عام 2020.

سابالينكا رابعة

وفي فئة السيدات، ارتقت البيلاروس أرينا سابالينكا ثلاثة مراكز لتتقدّم إلى الرابع وهو أفضل مركز لها في مسيرتها بعد تتويجها في دورة مدريد.

وأثبتت سابالينكا (23 عاماً) استقرار مستواها على الملاعب الترابية قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، بعد تغلّبها على الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً، لتثأر من خسارتها أمامها في دورة شتوتغارت الألمانية قبل أسبوعين.

واللقب هو العاشر لسابالينكا في مسيرتها والثاني منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في أبو ظبي.

ودخلت التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا نادي اللاعبات العشر الاوليات باحتلالها المركز العاشر بعد بلوغها ربع نهائي مدريد.

- تصنيف العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11463 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9780 (+1)

3- الإسباني رافايل نادال 9630 (-1)

4- النمساوي دومينيك تيم 8365

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7610

6- الالماني الكسندر زفيريف 6945

7- الروسي أندري روبليف 6000

8- السويسري روجيه فيدرر 5785

9- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4048 (+1)

10- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3765 (1-1)

تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 10090 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7650

3- الرومانية سيمونا هاليب 6520

4- البيلاروسية أرينا سابالينكا 6195 (+3)

5- الأميركية صوفيا كينن 5905 (-1)

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5835 (-1)

7- الكندية بيانكا أندرييسكو 5265 (-1)

8- الأميركية سيرينا وليامس 4850

9- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4160 (+2)

