كينين وأندريسكو تشاركان في تشارلستون

وذكرت محطة تنس تشانل التلفزيونية يوم الجمعة أن الأمريكية كينين، الفائزة بلقب استراليا المفتوحة هذا العام، والكندية أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة 2019 ستشاركان في بطولة بنك كريدت وان وتبثها محطة تنس تشانل عند انطلاقها في 23 يونيو حزيران.

وستقام البطولة بدون جماهير ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وستقسم اللاعبات على مجموعتين وتشمل البطولة 16 مباراة للفردي وثماني مواجهات للزوجي.

ومن المتوقع أيضا مشاركة المصنفة الأولى على العالم سابقا فيكتوريا أزارينكا وسلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة 2017 ومونيكا بويج بطلة أولمبياد 2016.

ويكتمل العدد بمشاركة أماندا أنيسيموفا وجنيفر برادي ودانييلي كولينز وإيما نافارو وأليسون ريسك وشيلبي روجرز من الولايات المتحدة بجانب الكنديتين أوجيني بوشار وليلي فرنانديز والاسترالية أيلا تومليانوفيتش.