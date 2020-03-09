كينن وسفيتولينا بين الخمس الأوليات

وصعدت كينن (21 عاماً) مرتبتين وصارت رابعة في أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية عقب تتويجها الأحد بلقب بطلة دورة ليون الفرنسية، هو الخامس في مسيرتها والأول لها منذ فوزها بلقب بطلة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير الماضي.

أما سفيتولينا فكسبت مركزين وأصبحت خامسة بفارق 10 نقاط خلف كينن، وذلك بعد إحرازها الأحد أيضاً لقب دورة مونتيري المكسيكية، الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية والأول منذ لقبها في بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في سنغافورة.

ويبقى أفضل تصنيف لسفيتولينا المركز الثالث الذي احتلته في أيلول/سبتمبر 2017.

وجاء ارتقاء كينن وسفيتولينا على حساب الكندية بيانكا أندرييسكو التي لم تخض أيّ مباراة حتى الآن هذا العام، وهي تراجعت من المركز الرابع إلى السادس.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييراً ثالثاً تمثل بتراجع الهولندية كيكي برتنز مركزاً واحداً لتصبح سابعة.

وتتصدر الأسترالية آشلي بارتي التي لم تشارك في أيّ دورة الأسبوع الماضي، الترتيب برصيد 8717 نقطة بفارق كبير أمام مطاردتها المباشرة الرومانية سيمونا هاليب (6076 نقطة)، وهي ستحافظ على مركزها عقب إلغاء دورة إنديان ويلز التي كانت مقررة الأربعاء، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.



- تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 8717 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6076

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

4- الأميركية صوفيا كينن 4590

5- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 4580

6- الكندية بيانكا أدرييسكو 4555

7- الهولندية كيكي برتنز 4335

8- السويسرية بليندا بنتشيتش 4010

9- الأميركية سيرينا وليامس 3915

10- اليابانية ناومي أوساكا 3625