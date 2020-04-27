كيريوس ضحية مزاح تسيتسيباس يوم عيد ميلاده

وبث تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا صورة له يحمل فيها لافتة كتب عليها رقم هاتف كيريوس وعبارة "اتصلوا بي".

وأثارت العبارة الحماس في نفوس أنصار الكرة الصفراء فسارعوا الى الاتصال بالرقم ظنا منهم بانه لتسيتسيباس قبل أن يكتشفوا بأن رقم الهاتف يعود إلى كيريوس.

وتأكد هذا الأمر عندما قام كيريوس بالرد على تسيتسيباس بالقول "أنت أبله حقا" مرفقا عبارته برموز ضاحكة قبل أن يضيف "الرجاء التوقف عن الاتصال بي!!!".

وقال معلق آخر على مزاح تسيتسيباس "يتعين على أحدهم شراء رقم هاتف جديد، هل كان سعيدا بهديتك في عيد ميلاده؟".

وكان كيريوس نشر شريط فيديو له محتفلا بعيد ميلاده الخامس والعشرين الاثنين مرفقا بعبارة "25، الشعور رائع".







