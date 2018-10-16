العربية
English
Français
كأس أمم إفريقيا 2019
تنس

كيربر تنفصل عن مدربها البلجيكي فيسيت

من قبل

انفصلت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة ثالثة عالمياً في كرة المضرب وبطلة دورة ويمبلدون الإنكليزية الثلاثاء، عن مدربها البلجيكي فيم فيسيت.

AFP

وجاء في بيان "على رغم النجاحات التي تحققت منذ بداية التعاون هذا الموسم، فإن هذه الخطوة ضرورية بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن الأداء المستقبلي" في مسيرة كيربر.

وسبق لفيسيت الإشراف على البلجيكية كيم كلايسترز (2009-2011)، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى حالياً (2014) والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (2015-2016)، وهو انضم إلى كيربر في تشرين الثاين الثاني/نوفمبر 2017 خلفاً للألماني توربن بيلتز.

وبفضله، تمكنت الألمانية ابنة الـ 30 عاماً والمصنفة أولى عالمياً سابقاً (2016) من تقديم أفضل مستوياتها وإحراز لقبين في 2018، بينهما دورة سيدني الأسترالية وبطولة ويمبلدون الإنكليزية (ثالث ألقابها في الغراند سلام بعد استراليا في ملبورن وفلاشينغ ميدوز في نيويورك 2016).
 

آنجيليك كيربر بطولة ويمبلدون للتنس
السابق مالك الجزيري يأمل في تحقيق نتي
اقرأ
مالك الجزيري يأمل في تحقيق نتيجة طيبة في بطولة كأس الكرملين للتنس
التالي روجيه فيدرر يتطلع لحصد المزيد
اقرأ
روجيه فيدرر يتطلع لحصد المزيد من الألقاب

آخر الأحداث