كيربر تنفصل عن مدربها البلجيكي فيسيت

وجاء في بيان "على رغم النجاحات التي تحققت منذ بداية التعاون هذا الموسم، فإن هذه الخطوة ضرورية بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن الأداء المستقبلي" في مسيرة كيربر.

وسبق لفيسيت الإشراف على البلجيكية كيم كلايسترز (2009-2011)، والرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى حالياً (2014) والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (2015-2016)، وهو انضم إلى كيربر في تشرين الثاين الثاني/نوفمبر 2017 خلفاً للألماني توربن بيلتز.

وبفضله، تمكنت الألمانية ابنة الـ 30 عاماً والمصنفة أولى عالمياً سابقاً (2016) من تقديم أفضل مستوياتها وإحراز لقبين في 2018، بينهما دورة سيدني الأسترالية وبطولة ويمبلدون الإنكليزية (ثالث ألقابها في الغراند سلام بعد استراليا في ملبورن وفلاشينغ ميدوز في نيويورك 2016).

