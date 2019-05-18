بلغت البريطانية جوهانا كونتا المباراة النهائية لدورة روما الدولية في كرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز للرجال وثانية دورات البريميير الخمس عند السيدات، بفوزها على الهولندية كيكي برتنز المصنفة سادسة في البطولة 5-7 و7-5 و6-2 في نصف النهائي السبت.

واحتاجت كونتا إلى ساعتين و49 دقيقة لتحقيق فوزها الثاني على برتنز في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن وثأرت لخسارتها أمام الهولندية في دور الـ32 لدورة إنديان ويلز الشهر الماضي.

وحرمت كونتا منافستها برتنز التي استفادت من انسحاب اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً من ربع النهائي بسبب الإصابة في إبهام يدها اليمنى، من بلوغ النهائي الثاني على التوالي بعد تتويجها بلقب دورة مدريد السبت الماضي.

وقالت كونتا "أنا سعيدة جداً ببلوغ المباراة النهائية. إنها ثاني أهم مباراة نهائية في مسيرتي بعد ميامي (توجت باللقب عام 2017). إنها لحظة مهمة في مسيرتي".

في المقابل، قالت برتنز "أعرف بأنني عشت أسبوعين جيدين جداً. أمامي بضعة أيام للراحة قبل السفر إلى باريس. أعتقد أن كل شيء يمكن أن يحدث هناك. إذا لعبت جيداً، يمكنني الذهاب بعيداً حقاً" في إشارة إلى بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، في رولان غاروس.

وتلتقي كونتا في النهائي مع التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة على البطولة والتي تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري الصاعدة من التصفيات 6-4 و6-4 في ساعة و28 دقيقة في ثاني مواجهة بينهما.

وثأرت بليسكوفا لخسارتها أمام ساكاري في مواجهتهما الأولى في الدور الثاني لدورة روما بالذات العام الماضي.

وتملك بليسكوفا الأفضلية في المواجهات المباشرة أمام كونتا حيث فازت 5 مرات مقابل خسارة واحدة كانت في دورة الألعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

