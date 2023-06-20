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تنس

كونتافيت المصنفة ثانية سابقاً ستعتزل في ويمبلدون

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أعلنت الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالمياً سابقاً الثلاثاء أنها ستعتزل رياضة كرة المضرب بنهاية بطولة ويمبلدون المقررة من 3 الى 16 تموز/يوليو المقبل، بسبب معاناتها من مشاكل في ظهرها وذلك بعد 13 عاماً في الملاعب.

AFP

وقالت كونتافيت (27 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي "أعلن اليوم بأني سأضع حداً لمسيرتي الرياضية. بعد زيارات عدّة واستشارات مع فريقي الطبي، قالوا لي بأني اعاني من فتق في العمود الفقري".

وأضافت "لا أستطيع من الآن وصاعداً التدريب او المشاركة في منافسات بشكل كامل. وبالتالي لم يعد بإمكاني مواصلة اللعب على أعلى المستويات".

وتحتل كونتافيت حاليا المركز الـ79 في تصنيف اللاعبات المحترفات، أما أفضل مركز احتلته في التصنيف فكان الثاني في حزيران/يونيو عام 2022.

كانت أفضل نتيجة لها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بلوغها الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2022.

ومنذ خسارتها، نهائي دورة تالين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم تتمكن كونتافيت من تخطي الدور الثاني في ثماني دورات شاركت فيها بينها خروجها من الدور الاول في بطولة رولان غاروس الفرنسية الشهر الماضي. 

آنيت كونتافيت
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