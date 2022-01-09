كندا تتوج بلقب كأس رابطة محترفي التنس

وحسم فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الحادي عشر عالميًا، اللقب لبلاده بعد فوزه في المباراة الفردية الثانية على روبرتو باوتيستا أوغوت التاسع عشر 7-6 (7/3)، 6-3، بعد أن منح دينيس شابوفالوف (14) التقدم لبلاده بتفوقه على بابلو كارينيو بوستا (20) 6-4، 6-3.

وهذه المرة الثانية التي تخسر فيها إسبانيا النهائي بعد النسخة الأولى عام 2020 عندما سقطت مع رافايل نادال وباوتيستا أوغوت أمام صربيا ونجمها نوفاك دجوكوفيتش.

وأقصت كندا في الدور نصف النهائي المنتخب الروسي، حامل اللقب العام الماضي على حساب إيطاليا، فيما تأهلت إسبانيا على حساب بولندا.

وقال أوجيه-ألياسيم بعد الفوز "المشاعر لا تصدق، ما من شعور أجمل من الفوز. قدمنا كل ما لدينا على أرض الملعب".

وتابع "خسرنا مبارياتنا الأربع الأولى في هذه البطولة ولكننا لم نكف عن الإيمان بأنفسنا...إسبانيا دائمًا منتخب صعب، كانوا أفضل منتخب في العالم لفترة جيدة".

وكانت كندا فازت أيضًا على ألمانيا ونجمها ألكسندر زفيريف وبريطانيا في دور المجموعات، لتعود من خسارة افتتاحية ضد الولايات المتحدة.

واستعاد أوجيه-ألياسيم (21 عامًا) عافيته بعد أن سقط ضد الروسي دانييل مدفيديف في مباراة الفردي السبت وخسر آخر تسعة أشواط تواليًا.

وغاب نادال عن نسخة هذا العام، بعد أن شارك في دورة ملبورن استعدادًا لبطولة أستراليا المفتوحة، وحقق لقبها تزامنًا مع خسارة منتخب بلاده كأس "ايه تي بي".