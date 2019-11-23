كندا تبلغ نهائي ديفيس بعد إزاحة روسيا

وتلتقي كندا في النهائي الفائز بين اسبانيا صاحبة الارض بقيادة نجمها رافايل نادال وبريطانيا مع لاعبها العائد من اصابة اندي موراي.

وتقدمت روسيا 1-صفر عبر أندري روبليف الفائز على فاسيك بوسبيسيل 6-4 و6-4، وعادلها دنيس شابوفالوف بفوزه على كارن خاتشانوف 6-4 و4-6 و6-4.

وفي مباراة الزوجي، تفوّق بوسبيسيل وشابوفالوف على خاتشانوف وروبليف 6-3 و3-6 و7-6 (7-5).

وخاضت كندا وروسيا المنافسات بلاعبين فقط، إذ تواجد الكندي فليكس أوجييه الياسيم في مدريد دون خوض أي مباراة بسبب إصابته.

وكانت كندا قد تصدرت مجموعتها بفوزها على إيطاليا 2-1 والولايات المتحدة 2-1، قبل إقصاء أستراليا 2-1.

وتقام كأس ديفيس بدءً من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضاً عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، بمشاركة 18 منتخباً وزعت على ست مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين حلاّ في المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي، ليصار بعد ذلك إلى اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما اعتمد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضاً عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفادياً لإرهاق اللاعبين.