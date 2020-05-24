كلايسترز تعتزم الاستمرار في كرة المضرب

وتوقفت كلايسترز عن اللعب منذ العام 2012، لكنها عادت في شباط/فبراير الماضي، وشاركت في دورتي دبي ومونتيري المكسيكية.

لكن منافسات اللعبة علقت منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى أواخر تموز/يوليو.

وقالت كلايسترز الأحد "آمل في أن نلعب مجدداً خلال العام الحالي. حتى لم لو يحصل هذا الأمر، أنوي الاستمرار".

وتابعت اللاعبة البلجيكية: "لدي التصميم دائماً. اذا أقيمت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (أواخر آب/أغسطس)، سأكون جاهزة. العودة إلى ملعب آرثر آش (الرئيسي في فلاشينغ ميدوز) ستكون رائعة، لكني سأكون سعيدة أيضاً باللعب على الملعب رقم 18".

واتخذت كلايسترز الأم لثلاثة أولاد، قرار الاعتزال النهائي في العام 2012، بعد مسيرة توجت خلالها بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينغ ميدوز (2005 و2009 و2010).

وكان هذا الاعتزال الثاني في مسيرتها، بعدما توقفت بين أوائل 2007 وصيف 2009 حين رزقت بطفلها الأول، قبل العودة إلى الملاعب.



