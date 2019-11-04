كلايسترز ترجئ عودتها إلى الملاعب بسبب الإصابة

وكانت ابنة الـ 36 عاماً، المصنفة أولى عالمياً سابقاً والتي أحرزت خلال مسيرتها أربعة ألقاب في منافسات الفردي في بطولات الغراند سلام، قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي نيتها العودة إلى الملاعب مطلع العام المقبل، قبل بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

لكن كلايسترز كتبت عبر حسابها عبر "تويتر" الإثنين "كان علي اتخاذ قرار عدم القدرة على المشاركة في المنافسات في كانون الثاني/يناير".

وتابعت "أنا في فترة تأهيل وعلاج إصابة في الركبة (...) هذه خطوة إلى الخلف لكنني مصممة كما أبداً على العودة إلى اللعبة التي أحبها".

واتخذت كلايسترز قرار الاعتزال النهائي في العام 2012، بعد مسيرة توجت خلالها بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2005 و2009 و2010).

وخاضت كلايسترز أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى إلى جانب ألقابها الأربعة، وأصبحت عام 2009 في فلاشينغ ميدوز أول لاعبة منذ العام 1980 تتوّج بلقب كبير بعد وضعها مولوداً.

واعتزلت البلجيكية مباشرة بعد مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2012 حين ودعت من الدور الثاني. وكان هذا الاعتزال الثاني في مسيرتها، بعدما توقفت بين أوائل 2007 وصيف 2009 حين رزقت بطفلها الأول، قبل العودة إلى الملاعب.

وكانت كلايسترز الفائزة بـ41 لقباً في الفردي خلال مسيرتها، تعتزم العودة إلى الملاعب منذ أوائل العام 2020، لكنها أكدت في أيلول/سبتمبر الماضي أن هذا الموعد قابل للتأجيل بحال لم تكن بكامل جاهزيتها البدنية.