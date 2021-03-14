كلايسترز تؤجل عودتها إلى الملاعب

وكانت كلايسترز (37 عاما) تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في دورة ميامي لتخوض بالتالي أول مباراة رسمية لها منذ الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي عندما خسرت أمام الروسية ايكاترينا الكسندروفا في الدور الأول من بطولة الولايات المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وخضعت النجمة البلجيكية بعد ذلك لعملية جراحية في ركبتها في تشرين الأول/أكتوبر، ثم أصيبت بكوفيد-19 في كانون الثاني/يناير ما جعلها تغير من برنامجها.

وقالت كلايسترز المصنفة أولى عالميا سابقاً "أنا حزينة وأشعر بالحسرة. كنت أدرك بأن هذه التجربة ستكون معقدة. كما وقعت أحداث تخطتني، لكني لست جاهزة للاعتزال النهائي".

وخاضت كلايسترز ثلاث دورات عام 2020 وخرجت في كل مرة من الدور الأول.