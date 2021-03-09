كفيتوفا تنسحب من بطولة دبي للتنس

ولم تشارك كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين والفائزة ببطولة قطر توتال المفتوحة الأسبوع الحالي، في الدور الأول في دبي وانسحبت خلال المجموعة الثانية أمام السويسرية ييل تايشمان التي كانت متقدمة 6-2 و3-4.

وقالت كفيتوفا البالغ عمرها 31 عاماً "للأسف شعرت بمشكلة في الفخذ منذ الدور قبل النهائي في الدوحة. الوضع لم يتحسن وزاد سوءاً في المجموعة الثانية.

وأضافت: "شعرت بألم في كل الساق اليمنى تقريباً، للأسف لم استطع التحرك كما أردت، ولم أرد أن يزيد الوضع سوءاً. لهذا السبب انسحبت. قدمت كل ما لدي".

وأضافت "لكن في المجمل أنا سعيدة بلقبي في الدوحة... أشعر بخيبة أمل بطريقة انتهاء اليوم. سأقدم كل ما في وسعي للمشاركة في ميامي".

وتنطلق ميامي المفتوحة في 23 آذار/مارس.

وكانت كفيتوفا واحدة من المصنفات العشر الأوليات اللاتي انسحبن في دبي إذ قررت الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب عدم المشاركة بسبب إصابة في أسفل الظهر كما لم تشارك الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً للتعافي من إصابة في الساق اليسرى.