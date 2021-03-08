كفيتوفا تعزز موقعها في المركز العاشر

تصوير: سامر الرجال

وأحرزت كفيتوفا السبت لقبها الثاني في قطر بعد تتويجها عام 2018، والأول منذ فوزها بدورة شتوتغارت في نيسان/أبريل 2019، والثامن والعشرين في مسيرتها الاحترافية المرصعة بلقبين كبيرين في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عامي 2011 و2014.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى وبقيت الأسترالية آشلي بارتي في الصدارة بفارق مريح عن مطاردتها المباشرة اليابانية ناومي أوساكا.



تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255

4- الأميركية صوفيا كينين 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7- الأميركية سيرينا وليامس 4915

8- البيلاروس آرينا سابالينكا 4810

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571