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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

كفيتوفا تعزز موقعها في المركز العاشر

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عززت التشيكية بترا كفيتوفا موقعها في المركز العاشر على صدارة تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الصادر الإثنين، وذلك عقب تتويجها بلقب بطلة دورة قطر توتال المفتوحة.

beIN SPORTS

تصوير: سامر الرجال

وأحرزت كفيتوفا السبت لقبها الثاني في قطر بعد تتويجها عام 2018، والأول منذ فوزها بدورة شتوتغارت في نيسان/أبريل 2019، والثامن والعشرين في مسيرتها الاحترافية المرصعة بلقبين كبيرين في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عامي 2011 و2014.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى وبقيت الأسترالية آشلي بارتي في الصدارة بفارق مريح عن مطاردتها المباشرة اليابانية ناومي أوساكا.
                  
تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي        9186 نقطة
2- اليابانية ناومي أوساكا      7835
3- الرومانية سيمونا هاليب      7255
4- الأميركية صوفيا كينين        5760
5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا  5370
6- التشيكية كارولينا بليشكوفا  5205 
7- الأميركية سيرينا وليامس      4915
8- البيلاروس آرينا سابالينكا    4810
9- الكندية بيانكا أندرييسكو    4735
10- التشيكية بترا كفيتوفا      4571

بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس بيترا كفيتوفا تصنيف المحترفات
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