كرايتشيكوفا تواصل التألق وتحرز لقب دورة براغ

وكانت كرايتشكوفا (25 عاما) توجت بلقب دورة ستراسبورغ الفرنسية في أيار/مايو الماضي، ثم بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي، قبل أن تخرج من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، على يد الأسترالية آشلي بارتي المتوجة باللقب لاحقا.

وقالت كرايتشكوفا التي حققت فوزها الـ20 في المباريات الـ21 الأخيرة: "أنا حقا سعيدة بأن الأمر انتهى بهذه الطريقة".

وأضافت المصنفة ثانية في الدورة "تيريزا تلعب كرة مضرب رائعة في الوقت الحالي، ولم يكن الأمر سهلاً كما يبدو".

واستهلت مارتينتشكوفا المباراة النهائية الأولى في مسيرتها الاحترافية بقتالية كبيرة، لكن تصميمها لم يدم طويلاً، لأن كرايتشكوفا نوعت في أسلوب لعبها بين الإرسالات القوية والضربات الأمامية، فحسمت المجموعة الأولى في صالحها بسهولة 6-2، قبل أن تنهار منافستها في الثانية وتكسبها نظيفة.

المشاركة في الأولمبياد

وتسافر التشيكية غداً الاثنين إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية حيث تخوض منافسات الفردي وكذلك الزوجي مع كاترينا سينياكوفا التي فازت معها بثلاثة ألقاب في غراند سلام الزوجي بينها رولان غاروس هذا العام.

وقالت كرايتشيكوفا: "أعتقد أنه كان استعدادًا جيدًا للأولمبياد. الآن علي أن أذهب وأعتاد على فارق التوقيت".



