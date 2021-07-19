كرايتشيكوفا تقترب من العشر الأوليات

ويأتي صعود ابنة الـ25 عاماً مركزين في تصنيف هذا الأسبوع بعد تتويجها الأحد في دورة براغ بلقبها الثالث في مدى شهرين وفي مسيرتها الاحترافية عقب فوزها في النهائي على مواطنتها تيريزا مارتينتشكوفا 6-2 و6-صفر.

وكانت كرايتشيكوفا توجت بلقب دورة ستراسبورغ الفرنسية في أيار/مايو الماضي، ثم بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس في حزيران/يونيو الماضي، قبل أن تخرج من ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الغراند سلام، على يد الأسترالية آشلي بارتي المتوجة باللقب لاحقا والتي تبقى متمسكة بصدارة التصنيف.

وتسافر التشيكية الاثنين إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية حيث تخوض منافسات الفردي وكذلك الزوجي مع كاترينا سينياكوفا التي فازت معها بثلاثة ألقاب في غراند سلام الزوجي بينها رولان غاروس هذا العام.

وكان تراجع الرومانية سيمونا هاليب من المركز التاسع الى العاشر لصالح الإسبانية غاربينيي موغورسا التغيير الوحيد في نادي العشر الأوليات، فيما بقيت بارتي في الصدارة بفارق 2299 نقطة عن أقرب ملاحقاتها اليابانية ناومي أوساكا.

تصنيف الرجال

ولم يطرأ أي تغيير على نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين الذي يتصدره الصربي نوفاك دجوكوفيتش أمام الروسي دانييل مدفيديف والإسباني رافايل نادال، في وقت صعد كل من الإسباني بابلو كارينيو بوستا والنروجي كاسبر رود، الفائزان في عطلة نهاية الأسبوع بلقبي دورتي هامبورغ الألمانية وباشتاد السويدية توالياً، مركزين حيث أصبح الأول في المركز الحادي عشر والثاني في المركز الرابع عشر في أفضل تصنيف خلال مسيرته الاحترافية.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12113 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10370

3- الإسباني رافايل نادال 8270

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8030

5- الألماني ألكسندر زفيريف 7340

6- النمسوي دومينيك تيم 7340

7- الروسي أندري روبليف 6005

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5488

9- السويسري روجيه فيدرر 4215

10- الكندي دينيس شابوفالوف 3625



تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 9635 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7336

3- البيلاروسية ارينا سابالينكا 6965

4- الأميركية صوفيا كينن 5640

5- الكندية بيانكا أندرييسكو 5331

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5125

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4975

8- البولندية إيغا شفيونتيك 4695

9- الاسبانية غاربيني موغوروسا 4165

10- الرومانية سيمونا هاليب 4115

