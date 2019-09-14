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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

كبار"التنس" في النسخة الأولى لكأس الاتحاد

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"الثلاثة الكبار"، روجيه فيدرر ورافاييل نادال ونوفاك دجوكوفيتش سيشاركون في النسخة الأولى من كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين في أستراليا.

REUTERS

قال اتحاد اللاعبين المحترفين إن كل المصنفين العشرة الأوائل و27 من أول 30 مصنفاً على العالم سيشاركون في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 15 مليون دولار وتقام في برزبين وبيرث وسيدني بين يومي الثالث و12 كانون الثاني/يناير 2020. 

وذكر كريس كيرمود رئيس الاتحاد في بيان "مشاركة المصنفين الأوائل في البطولة العالمية الجديدة أمر محوري ليبدأ الموسم الجديد من بطولات الاتحاد بأفضل طريقة ممكنة".

كما أكد آندي موراي، المصنف الأول على العالم سابقاً والساعي لاستعادة مستواه بعد جراحة في الفخذ، مشاركته مع بريطانيا بجانب كايل إدموند.

وتأهلت 18 دولة إلى البطولة من الدور الأول أمس الجمعة بينما حصلت أستراليا صاحبة الضيافة على بطاقة دعوة. 

وستنضم خمس دول أخرى بعد تصفيات يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر. 

وسيتم توزيع 24 فريقاً على 6 مجموعات تتألف كل مجموعة من أربعة فرق. ويتأهل أصحاب الصدارة بالإضافة إلى أفضل فريقين احتلا المركز الثاني إلى النهائيات في سيدني. 

وتضم كل مواجهة مباراتين للفردي وأخرى للزوجي.
 

رافاييل نادال روجيه فيدرر نوفاك دجوكوفيتش
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