كاميرون نوري يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

وتمكن البريطاني من حسم المواجهة في نحو ساعة ونصف بنتيجة 6-3 و6-3.

وسيواجه نوري، المصنف 12 عالمياً، في الدور الثالث الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، المصنف 18 عالمياً.

وحقق الروسي دانييل مدفيديف فوزاً سهلاً في مباراته الأولى كمصنف أول عالمياً السبت في الدور الثاني على التشيكي توماش ماخاتش الصاعد من التصفيات 6-3 و6-2.

وضرب الروسي الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ32 الأوائل، موعداً في الدور التالي مع الفرنسي غايل مونفيس الفائز على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-3 و6-4.

أما نادال المصنف رابعاً، فعانى لتخطي الأميركي الشاب سيباستيان كوردا 6-2 و1-6 و7-6 (7-3).

وفي أبرز نتائج الرجال، عانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لتخطي الأميركي جاك سوك 7-6 (7-5) و3-6 و7-6 (7-5)، وتأهل الإسباني اليافع كارلوس ألكاراس على حساب الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-3 و6-3.

