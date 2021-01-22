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الدوري الإنكليزي الممتاز
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كأس رابطة المحترفين: القرعة تضع دجوكوفيتش في مواجهة ألمانيا وكندا

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جاءت قرعة كأس رابطة المحترفين لكرة المضرب "قاسية" على صربيا حاملة اللقب الجمعة، إذ سيواجه فريق المصنف أول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش ألمانيا وكندا في دور المجموعات بأستراليا.

Reuters

وتم تقليص عدد المشاركين في البطولة التي أطلقت العام الماضي كنسخة مشابهة لكأس ديفيس، إلى 12 فريقاً العام الحالي، وستقام في ملبورن تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، بدلاً من نظام تعدد المدن المتبع في 2020.

وأجلت البطولة إلى ما بين الأول والخامس من شباط/فبراير المقبل، جراء القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 في المدينة المضيفة، كما تم تخفيض الجائزة المالية إلى النصف بـ7,5 مليون دولار، ما يعكس ميزانية منكمشة تأثراً بالجائحة.

وقال المعلق مارك بيتشي إن الصرب واجهوا قرعة صعبة في المجموعة الأولى ضد ألمانيا ونجمها ألكسندر زفيريف وكندا بلاعبيها دينيس شابوفالوف وميلوش راونيتش.

ورأى بيتشي أن "تلك المجموعة الأولى قاسية للغاية، بوجود صربيا وألمانيا وكندا. من الواضح أن هناك الكثير من المواهب في الفريق الكندي، خاصة مع لاعب مثل ميلوش راونيتش على الملاعب الصلبة".

وفي المجموعة الثانية، سينضم الأسطورة الإسباني رافاييل نادال إلى منتخب بلاده في مواجهة اليونان وأستراليا.

وسيواجه النمساوي بطل أميركا المفتوحة دومينيك تييم، إيطاليا وفرنسا في المجموعة الثالثة، بينما تتنافس روسيا والأرجنتين واليابان في المجموعة الرابعة.

ونجح دجوكوفيتش في استخدام هذا الحدث كعملية إحماء لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، حين قاد صربيا للفوز على إسبانيا في النهائي، قبل أن يحصد لقبه الثامن في "ملبورن بارك" والسابع عشر في الغراند سلام.

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