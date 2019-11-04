كأس ديفيس: نقل مباراة باكستان والهند إلى أرض محايدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب الإثنين نقل مباراة باكستان والهند ضمن منافسات كأس ديفيس، والتي كانت مقررة في اسلام أباد، إلى أرض محايدة، لأسباب أمنية على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين بسبب إقليم كشمير.

وأكد الاتحاد في بيان أنه اتخذ قرار نقل المباراة "بعد مراجعة أحدث استنتاجات خبراء في الأمن مستقلين عن الاتحاد".

وتابع "كانت دائما الاولوية بالنسبة الى الاتحاد الدولي لكرة المضرب ولجنة كأس ديفيس سلامة الرياضيين، الرسميين والجماهير، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ القرار".

وشدد البيان انه بحسب قانون كأس ديفيس يتوجب على "الاتحاد الباكستاني لكرة المضرب اختيار مكان محايد، وأمامه خمسة أيام عمل لتأكيد ذلك. لن يتم الاعلان عن المكان إلا بعد اقتراحه والموافقة عليه".

وكان من المقرر أن ينتقل الفريق الهندي الى باكستان لخوض لقاء ضمن المجموعة الأولى لمنطقة آسيا/أوقيانيا في 14 أيلول/سبتمبر و15 منه، قبل أن يتم إرجاؤها الى 29 و30 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وطلبت الهند من الاتحاد الدولي في آب/أغسطس الماضي، نقل لقائها ضد باكستان الى أرض محايدة، على خلفية التوتر بشأن كشمير.

وتشهد علاقات البلدين توترا منذ قرار الهند في الشهر ذاته، إلغاء الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، ما أثار احتجاج باكستان. ويتشارك البلدان أراضي الإقليم بعد استقلالهما عام 1947، وشكل محور حربين من ثلاث وقعت بينهما.

وتعود المواجهة الأخيرة بين الدولتين ضمن منافسات كأس ديفيس على أرض باكستان إلى عام 1956، وانتهت بفوز الهند 4-صفر، قبل أن تجدد الاخيرة فوزها على أرضها في مومباي بنتيجة 3-2 في عام 2006.