كأس ديفيس: نادال يقود اسبانيا الى نصف النهائي

قاد الاسباني المخضرم رافايل نادال منتخب بلاده الى الدور نصف النهائي من النسخة الاولى من الحلة الجديدة لمسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب، بفوزه على الارجنتين 2-1.

ونجح نادال في تحقيق فوزين تواليا ليقلب تخلف بلاده صفر-1 الى فوز 2-1 عندما ادرك التعادل اولا بفوزه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-1 و6-2 قبل ان يشكل الى جانب مارسيل غرانوليرس الثنائي في الزوجي ويفوزان على ماكسيمو غونزاليز وليوناردو ماير 6-4 و4-6 و6-3 ليضربا موعدا مع بريطانيا في نصف النهائي.

وكان غيدو بيلا منح التقدم للارجنتين بفوزه على بابلو كارينو 6-7 (3-7) و7-6 (7-4) و6-1.

وقال نادال بعد مباراة الزوجي "حققت فوزا سهلا في مباراة الفردي، لكن مباراة الزوجي كانت متقاربة ولُعبت على جزئيات بسيطة".

واضاف "انه فوز رائع لكن لا وقت للاستمتاع به، يتعين علينا الخلود الى الراحة لان الغد (اليوم) سيكون صعبا".

اما بريطانيا فأقصت المانيا بالفوز عليها 2-صفر. لم يخض اندي موراي اي مباراة الجمعة لكي يخلد الى الراحة لكنه اغلب الظن سيشارك ضد اسبانيا السبت.

وفي غيابه، تغلب كايل ادموند على فيلي كولشرايبر 6-3 و7-5، ودانيال ايفانز على يان لينارد ستروف 7-6 (8-6) و3-6 و7-6 (7-2).

وكانت روسيا التي تخوض البطولة في غياب ابرز لاعبيها دانييل مدفيديف اقصت صربيا بقيادة نجمها الاول نوفاك ديوكوفيتش 2-1 وستلتقي كندا التي كانت اول المتاهلين بفوزها على استراليا الخميس.