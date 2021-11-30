كأس ديفيس: كرواتيا تقصي إيطاليا وتبلغ نصف النهائي



وبدت إيطاليا مرشحة لحسم بطاقة نصف النهائي، لكنها بدأت المواجهة بخسارة لورنتسو سونيغو أمام بورنا غويو المصنف 279 عالمياً 6-7 (2-7) و6-2 و2-6 في مباراة الفردي الأولى.

لكن يانيك سينر المصنف عاشراً عالمياً أدرك التعادل بعد فوزه على مارين سيليتش بثلاث مجموعات أيضاً 3-6 و7-6 (7-4) و6-3، ليكون الحسم في مباراة الزوجي التي تفوق خلالها ميكتيتش وبافيتش على فابيو فونييني وسينر من دون مقاومة تذكر 6-3 و6-4 رغم المؤازرة التي حظي بها الثنائي الإيطالي بين جماهيره.

وعلّق ميكتيتش على التأهل إلى دور الأربعة، قائلاً "بصراحة، الشعور مذهل. لا أعتقد أن أحداً توقّع منا أن نصل إلى هذا الحد وتخالجنا مشاعر رائعة لذهابنا إلى مدريد" التي تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي، متوجهاً إلى الجمهور الإيطالي بالقول "اعذرونا" على إقصاء صاحب الضيافة.

وتأمل كرواتيا إحراز كأس ديفيس التي ألغيت العام الماضي بسبب فيروس كورونا، للمرة الثانية في النسخ الثلاث الأخيرة (توّجت عام 2018) والثالثة في تاريخها (أحرزت اللقب عام 2005 أيضاً).