كأس ديفيس: ظهور أول مخيّب لألكاراث

وغاب ألكاراث عن المواجهة الأولى لإسبانيا في هذه المجموعة المقامة مبارياتها في فالنسيا، والتي تغلبت فيها على صربيا من دون نجمها الغائب نوفاك دجوكوفيتش 3-صفر.

لكن البطل المتوج الأحد بلقب فلاشينغ ميدوز عن 19 عاماً كان حاضراً الجمعة وأمام فرصة منح بلاده التقدم على كندا 2-صفر وحسمها المواجهة مع الأخيرة بعدما وضعها روبرتو باوتيستا أغوت في المقدمة بفوزه بصعوبة على فاسيك بوسبيسيل 3-6 و6-3 و6-3.

إلا أنه لم يكن موفقاً في مواجهته الأولى على الإطلاق مع فيلكيس أوجيه-ألياسيم، إذ، وبعدما فاز بالمجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6 (7-3)، عانى الأمرين وخسر الثانية 4-6 ثم الثالثة 2-6 بعد لقاء استغرق ساعتين و50 دقيقة.

وبذلك، ستكون مواجهة الزوجي التي تقام لاحقا، حاسمة لتحديد هوية الفائز من هذه المواجهة.

وتخوض إسبانيا الاختبار الأخير الأحد ضد كوريا الجنوبية، فيما تلتقي كندا مع صربيا السبت بعدما سبق لها الفوز في مواجهتها الأولى مع كوريا الجنوبية.

وخلافاً لألكاراث، عزّز يانيك سينر، المصنف 11 عالمياً، حظوظ إيطاليا، مضيفة المجموعة الأولى في بولونيا، ببلوغ الدور ربع النهائي بقيادتها للانتصار الثاني على حساب الأرجنتين.

وبعدما غاب عن المواجهة الأولى التي حسمتها إيطاليا ضد كرواتيا 3-صفر، شارك سينر الجمعة ضد الأرجنتين وأهدى بلاده التقدم 2-صفر بعد فوزه بمباراة الفردي الثانية على فرانسيسكو سيروندولو 7-5 و1-6 و6-3.

ومهد ماتيو بيريتيني الطريق أمام بلاده بحسمه مباراة الفردي الأولى بسهولة على حساب سيباستيان بايس 6-2 و6-3، لتصبح بالتالي مباراة الزوجي التي يخوضها لاحقاً سيموني بوليلي وفابيو فونييني ضد ماكسيمو غونزاليس وهوراسيو سيبايوس، هامشية بالنسبة لهذه المواجهة لكنها مهمة في حسابات المجموعة.

وتعقدت مهمة الأرجنتين بعدما سبق لها خسارة المواجهة الأولى ضد السويد الخاسرة الخميس أمام كرواتيا.

وتلعب الأرجنتين السبت ضد كرواتيا، فيما تلتقي إيطاليا الأحد مع السويد.

وفي هامبورغ وبعد فوزها بين جماهيرها على فرنسا 2-1 في اختبارها الأول في المجموعة الثالثة، حققت ألمانيا الجمعة فوزها الثاني بتغلبها على بلجيكا 2-1 بفضل كيفن كرافييتس وتيم بوتس اللذين حسما مواجهة الزوجي على حساب ساندر جيليه ويوران فليغين 4-6 و6-2 و7-6 (7-5).

وهذه الخسارة الثانية لبلجيكا بعد الأولى أمام أستراليا التي تختتم المجموعة الأحد أمام ألمانيا باحثة عن فوز ثالث (تغلبت في اختبارها الثاني على فرنسا 2-1).



