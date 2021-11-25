كأس ديفيس: انسحاب الإسباني الواعد ألكاراث لإصابته بفيروس كورونا

وقال ابن الـ18 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "جاءت نتيجة فحص كوفيد-19 إيجابية اليوم (الخميس) ما سيحرمني من المشاركة في كأس ديفيس التي كنت أحلم بها"، مضيفًا أن "العوارض خفيفة جدًا".

وفي بيان منفصل في وقت سابق، أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة المضرب عن حالة إيجابية ووضع اللاعب المعني في العزل من دون تحديد هويته. وأضاف أن "باقي أعضاء الفريق أجروا الاختبارات بعد ظهر اليوم"، من دون الإشارة إلى موعد ظهور النتائج.

ويشكل انسحاب ألكاراث ضربة لإسبانيا حاملة اللقب عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا)، إذ يغيب عنها نجمها رافاييل نادال بسبب إصابة في القدم والمصنف الثاني في إسبانيا روبرتو باوتيستا أغوت.

وتُنافس إسبانيا في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا أبرز المنتخبات المرشحة للفوز مع نجمها دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا، والتي تلاقيها الأحد، فيما تستهل مشوارها الجمعة ضد الإكوادور.



