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كأس ديفيس: انسحاب الإسباني الواعد ألكاراث لإصابته بفيروس كورونا

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أعلن الإسباني الواعد كارلوس ألكاراث المصنف 32 عالميًا انسحابه من كأس ديفيس لمنتخبات كرة المضرب للرجال التي انطلقت الخميس، وذلك لإصابته بفيروس كورونا.

Reuters

وقال ابن الـ18 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "جاءت نتيجة فحص كوفيد-19 إيجابية اليوم (الخميس) ما سيحرمني من المشاركة في كأس ديفيس التي كنت أحلم بها"، مضيفًا أن "العوارض خفيفة جدًا".

وفي بيان منفصل في وقت سابق، أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة المضرب عن حالة إيجابية ووضع اللاعب المعني في العزل من دون تحديد هويته. وأضاف أن "باقي أعضاء الفريق أجروا الاختبارات بعد ظهر اليوم"، من دون الإشارة إلى موعد ظهور النتائج.

ويشكل انسحاب ألكاراث ضربة لإسبانيا حاملة اللقب عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا)، إذ يغيب عنها نجمها رافاييل نادال بسبب إصابة في القدم والمصنف الثاني في إسبانيا روبرتو باوتيستا أغوت.

وتُنافس إسبانيا في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا أبرز المنتخبات المرشحة للفوز مع نجمها دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا، والتي تلاقيها الأحد، فيما تستهل مشوارها الجمعة ضد الإكوادور.


 

كأس ديفيس كورونا كارلوس ألكاراث
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