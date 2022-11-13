كأس بيلي جين كينغ: سويسرا تحرز اللقب للمرة الأولى



وبعدما خسرت نهائي العام الماضي أمام روسيا، عوضت سويسرا هذا العام وأحرزت لقب البطولة التي كانت تحت مسمى كأس الاتحاد حتى عام 2020 قبل أن تسمى كأس بيلي جين كينغ تكريماً لأسطورة كرة المضرب الأميركية الفائزة بـ39 لقباً كبيراً خلال مسيرتها، بينها 12 في الفردي.



وتصدرت سويسرا مجموعتها الأولى التي كانت تضم إيطاليا وكندا، فيما تصدرت أستراليا الثانية أمام سلوفاكيا وبلجيكا، وتأهلتا الى نصف النهائي حيث فازت الأولى على تشيكيا والثانية على بريطانيا.

وفي النهائي الأحد، تقدمت سويسرا عبر جيل تيخمان التي تغلبت على ستورم ساندرز 6-3 و4-6 و6-3، ثم حسمت بليندا بنتشيتش اللقب بتغلبها على أيلا تومليانوفيتش بسهولة تامة 6-2 و6-1، حارمة أستراليا من اللقب.





