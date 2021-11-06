كأس بيلي جين كينغ: روسيا تحرز اللقب على حساب سويسرا

في أولى مباريات الفردي، تفوقت داريا كاساتكينا المصنفة 28 عالميًا على جيل تيخمان (39) بنتيجة 6-2، 6-4 في غضون ساعة و20 دقيقة.

في الثانية، كانت المنافسة أكثر احتدامًا بعد أن تقدمت السويسرية بليندا بنتشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو هذا الصيف والمصنفة 17 عالميًا 6-3، إلا أن ليودميلا سامسونوفا (40 عالميًا) عادت لتفوز بآخر مجموعتين 6-3 و6-4 بعد ساعتين و22 دقيقة.

وألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا قبل أن يطلق عليها المسمى الجديد.

في نصف نهائي الجمعة، كانت روسيا أقصت الولايات المتحدة 2-1 فيما تفوقت سويسرا على أستراليا 2-0.