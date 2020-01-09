كأس المحترفين: أستراليا أول الواصلين إلى المربع الذهبي

وبعد أن بدأت المواجهة بفوز سهل لنجمها نيك كيريوس على كاميرون نوري 6-2 و6-2، وجدت أستراليا نفسها على المسافة ذاتها من بريطانيا بخسارة مباراة الفردي الثانية عبر أليكس دي مينور الذي سقط أمام دان إيفانز 6-7 (4-7) و6-4 و6-7 (2-7).

فكان الحسم في مباراة الزوجي التي جاءت قمة في الإثارة حيث نجح كيريوس ودي مينور في التغلب على جايمي موراي وجو ساليسبوري 3-6 و6-3 ثم 18-16 في المجموعة الثالثة التي تلعب في الزوجي بصيغة الشوط الفاصل.

وأثمر رهان قائد أستراليا لايتون هيويت بإشراك كيريوس ودي مينور في مباراة الزوجي عوضا عن الثنائي المعتاد جون بيرز وكريس غوتشيوني، ونالت أستراليا البطاقة الأولى الى دور الأربعة حيث تواجه إمكانية لقاء رافاييل نادال والمنتخب الإسباني اللذين يتواجهان الجمعة مع بلجيكا.

وكان هيويت سعيدا بالانجاز الذي تحقق بين الجماهير الأسترالية، قائلا "ما شهدناه كان كرة مضرب لا تصدق. في المباريات الثلاث التي أقيمت اليوم، الكل قدم 100 بالمئة من إمكاناته ولم يبخل أحد بأي جهد على أرض الملعب".

وتابع "أنا فخور حقا بالشبان، بالطريقة التي نجحا في قلب الأمور" بعد خسارة المجموعة الأولى في مباراة الزوجي التي استغرقت ساعة و35 دقيقة مباشرة بعد خسارة دي مينور مباراة الفردي الثانية في غضون ثلاث ساعات و23 دقيقة.

وكانت بريطانيا الأقرب الى حسم المجموعة الفاصلة في مباراة الزوجي والتأهل الى دور الأربعة، إلا أن موراي وساليسبوري فرطا بفرصهم الأربع، ثم نجحت أستراليا بعد ذلك في الاستفادة من خامس فرصة سنحت لها لحسم اللقاء، مطلقة الاحتفالات في المدرجات.

وأعرب كيريوس الذي فاز حتى الآن في ثلاث مباريات (اثنان في الفردي وواحدة في الزوجي) خاضها في هذه البطولة المستحدثة التي تشكل استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، عن سعادته بما حققه ومنتخب بلاده، مضيفا "نحن نساند بعضنا البعض. +راستي+ (لقب هيويت) هو أفضل قائد. ساندنا بعضنا كزملاء، كنا الى جانب بعضنا، وهذا الأمر أعطى ثماره".

وكان المنتخب الأسترالي تصدر مجموعته السادسة في الدور الأول بثلاثة انتصارات أمام كندا التي تأهلت كأحد أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني ضمن المجموعات الست، فيما تأهلت بريطانيا عن المجموعة الثالثة بفوزين وهزيمة بصحبة بلجيكا التي نالت ثاني بطاقة لأفضل وصيف.

ويلعب لاحقا المنتخبان الأرجنتيني والروسي، على أن يلتقي الجمعة منتخب صربيا بقيادة نوفاك ديوكوفيتش مع كندا، إضافة الى لقاء إسبانيا وبلجيكا.