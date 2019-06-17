كأس الاتحاد للتنس: بيرث تستضيف النهائي بين أستراليا وفرنسا

وتستقبل أستراليا، حاملة اللقب سبع مرات، بين 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر نهائي كأس الاتحاد للمرة الأولى منذ عام 1978، علماً بأن الدولة المضيفة تبحث عن لقبها الأول في المسابقة منذ عام 1974.

وقالت قائدة المنتخب الأسترالي أليسيا موليك في بيان "من المثير للغاية أن يصدر هذا الاعلان بعد أسبوعين من فوز أشلي بارتي ببطولة فرنسا المفتوحة" في إشارة إلى فوز مواطنتها بلقب بطولة رولان غارس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وأضافت "تنس السيدات في موقع قوي جداً في أستراليا في الوقت الحالي وأنا فخورة جدًا بكل عضو في الفريق كان جزءًا من هذه الرحلة التي استغرقت عامين للوصول إلى النهائي".

وستقود بارتي المصنفة ثانية عالمياً منتخب بلادها، الفائز على نظيره البيلاروسي في نصف النهائي في نيسان/أبريل الماضي، في أول نهائي له منذ 26 عاماً.

من ناحيتها، تأهلت فرنسا، حاملة اللقب عامي 1997 و2003، إلى النهائي بفوزها على رومانيا في نصف النهائي.

وتواجه المنتخبان ست مرات في كأس الاتحاد، حيث تميل الكفة إلى الاستراليات الفائزات خمس مرات، غير أن المواجهة الأخيرة بينهما عام 2000 انتهت لصالح لاعبات فرنسا.