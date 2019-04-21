وقادت آشلي بارتي وسامنتا ستوسور بلادهما إلى النهائي، بالفوز في المباراة الخامسة من خمس مباريات ممكنة، على فيكتوريا أزارنكا وأرينا سابالينكا 7-5، 3-6، و6-2.

وشهدت مواجهة أستراليا وبيلاروسيا منافسة حادة حتى اللحظات الأخيرة، بدأت السبت بفوز سابالينكا ستوسور، قبل أن تعادل بارتي النتيجة بفوزها في الفردي على أزارنكا.

وفي مواعيد الأحد، منحت بارتي منتخب بلادها التقدم 2-1 بفوزها على سابالينكا بسهولة 6-2 و6-2، قبل أن تجر أزارنكا المواجهة إلى لقاء فاصل في الزوجي بفوزها السهل أيضاً على ستوسور 6-1 و6-1.

وكان المنتخب البيلاروسي يبحث عن بلوغ النهائي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام، بعد خسارته أمام الولايات المتحدة في نهائي 2017.

وبحسب الجدول المعلن سابقاً، كان من المقرر أن تخوض بيلاروسيا مباراة الزوجي بليديا ماروزوفا وفيرا لابكو، في مواجهة ستوسور وبارتي. لكن قائدة المنتخب البيلاروسي تاتيانا بوتشيك دفعت بلاعبتيها الأفضل لخوض المباراة الأخيرة، نظراً لأن نتيجتها ستحدد من يبلغ النهائي.

لكن أزارنكا المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى (أستراليا المفتوحة 2012 و2013)، وسابالينكا المصنفة عاشرة عالمياً حالياً، لم تتمكنا من الوقوف في وجه بارتي المصنفة تاسعة وستوسور بطلة فلاشينغ ميدوز 2011.

وقالت قائدة المنتخب الأسترالي أليسيا موليك بعد الفوز، أن بارتي وستوسور كانتا اللاعبتين "المثاليتين" لخوض مباراة الزوجي.

وفي حين اعتبرت بارتي أن بلوغ النهائي هو إنجاز "لا يصدق"، أكدت ستوسور أنها وزميلتها كانت تدركان أن المباراة "ستكون صعبة، ونحن سعيدتان بالطريقة التي لعبنا بها" وصولا الى حسم اللقاء في نحو ساعتين.

وبدأت الأستراليتان المباراة بقوة مع كسر إرسال البيلاروسيتين في الشوط الأول، قبل أن تخسرا إرسالهما في الشوط السادس ليتحقق التعادل في المجموعة 3-3، وبعدها 4-4 بكسر كل طرف لإرسال الآخر. وكانت الكلمة الفصل لسابالينكا وأزارنكا بكسر للإرسال في الشوط الحادي عشر للتقدم 6-5 وإحراز المجموعة على إرسالهما في الشوط التالي.

وفي المجموعة الثانية، كان الشوط الثامن نقطة التحول، إذ شهد الكسر الوحيد للإرسال، ومن خلاله تقدمت بارتي وستوسور 5-3.

وفي الثالثة، كانت الأفضلية واضحة للاعبتين الأستراليتين، مع كسرين للإرسال في الشوطين الرابع والثامن، لتحسما المجموعة في 32 دقيقة.

فرنسا تحسم تأهلها

وسيلاقي المنتخب الأسترالي المتوج باللقب سبع مرات آخرها في العام 1974، فرنسا التي حسمت المواجهة الثانية في اليوم الثاني بعد التعادل 1-1 في مباراتي الفردي الأوليين السبت في مدينة روان الفرنسية.

وأعادت سيمونا هاليب المصنفة ثانية في العالم التقدم لرومانيا بتغلبها على كارولين غارسيا 6-7 (6-8) و6-3 و6-4، بعد أن هزمت السبت كريستينا ملادينوفيتش 6-3 و6-1.

لكن بولين بارمانتييه، بديلة ملادينوفيتش، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بإدراك التعادل 2-2 من خلال فوزها على إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و2-6 و6-2.

وفي مباراة الزوجي الفاصلة، تغلبت غارسيا وملادينوفيتش على هاليب ومونيكا نيكولسكو 5-7 و6-3 و6-4.

وسيحاول المنتخب الفرنسي الذي حل وصيفاً ثلاث مرات (2004 و2005 و2016) الظفر باللقب الثالث في تاريخه بعد 1997 و2003.



