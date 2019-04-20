وفي مباراتي الفردي في مدينة بريزبين الأسترالية، فازت بارتي المصنفة تاسعة عالميا على أزارنكا المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى (أستراليا المفتوحة 2012 و2013) بنتيجة 7-6 (7-2) و6-3.

وأتى ذلك بعدما احتاجت سابالينكا المصنفة عاشرة عالميا والبالغة 20 عاما، الى ساعتين و47 دقيقة للتغلب على لاعبة تكبرها بـ15 عاما ومتوجة بلقب بطولة الولايات المتحدة 2011، بنتيجة 7-5، 5-7، و6-3.

وأعربت قائدة الفريق الأسترالي أليسيا موليك عن فخرها بأداء لاعبتيها السبت، عشية مباراتي الفردي الأحد بين ستوسور وأزارنكا من جهة، وبارتي وسابالينكا من جهة أخرى، إضافة الى مباراة الزوجي.

ويبلغ النهائي الفريق الذي يسبق المنافس للفوز بثلاث مباريات، لمواجهة الفائز في السلسلة نصف النهائية الثانية بين فرنسا وضيفتها رومانيا.

وقالت موليك "أنا فخورة جدا بالمستوى الذي قدمته اللاعبتان اليوم (...) نحن في موقع رائع حاليا وعلى استعداد لخوض المباراة الخامسة (الزوجي) في حال الحاجة لذلك. لدينا فريق قوي في الزوجي".

وبحسب الجدول المقرر، أدرجت أستراليا ستوسور وبارتي في الزوجي، في مواجهة ليديا ماروزوفا وفيرا لابكو.

وتسعى بيلاروسيا الى بلوغ النهائي للمرة الثانية في ثلاثة أعوام (خسرت نهائي 2017 أمام الولايات المتحدة)، وإحراز اللقب للمرة الأولى، بينما يسعى المنتخب الأسترالي المتوج بسبعة ألقاب آخرها في 1974، الى خوض النهائي للمرة الأولى منذ حلوله وصيفا لإسبانيا عام 1993.

وفي مباراة الفردي الثانية، أظهرت بارتي تصميما قويا منذ الشوط الأول، اذ فازت على إرسالها بعدما أنقذت ثلاث فرص أتيحت لأزارنكا لكسره.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال بمرتين لكل منهما بين الشوطين الثالث والسادس، لتصل المجموعة الى التعادل 6-6 وتمتد لشوط فاصل خسرت خلاله الأسترالية البالغة من العمر 22 عاما، نقطة واحدة فقط على إرسالها، بينما كسبت ثلاث نقاط على إرسال منافستها (29 عاما).

أما المجموعة الثانية، فكانت أسهل لصالح الأسترالية، اذ كسرت إرسال أزارنكا ثلاث مرات (الشوط الثالث والخامس والتاسع)، مقابل كسر وحيد لأزانكا في الرابع.

وحسمت بارتي المباراة في نحو ساعة و40 دقيقة.

مباراة "لا تصدق"

ومكنت بارتي بلادها من إعادة المنافسة الى نقطة الصفر قبل مباريات الغد، بتعويض خسارة ستوسور أمام سابالينكا.

وقالت الأخيرة بعد فوزها "كانت مباراة لا تصدق. لعبت (ستوسور) بسرعة فائقة حالت في بعض الأحيان دون تمكني من لمس الكرة حتى (...) لكن عندما تلعب باسم بلادك، عليك أن تقاتل حتى النهاية".

وشهدت المجموعة الأولى بين سابالينكا وستوسور منافسة شرسة تخللها تبادل كسر الإرسال سبع مرات، أربع منها بين الشوطين الثالث

السادس.وبعد التعادل 4-4، خسرت سابالينكا إرسالها في التاسع، وردته سريعا في العاشر، قبل أن تكرر الأمر في الثاني عشر لتفوز 7-5.

وبدأت البيلاروسية المجموعة الثانية من حيث أنهت الأولى، وتمكنت من الفوز بالشوطين الأولين، قبل ان تعود الأسترالية المصنفة 27 عالميا وتفوز بثلاثة أشواط متتالية على وقع التشجيع الكبير من مواطنيها.

وتواصل كسر الإرسال في هذه المجموعة أيضا، اذ فشلت أي من اللاعبتين في الحفاظ على إرسالها حتى الشوط الثاني عشر الذي دخلته ستوسور متقدمة 6-5، وتمكنت من الفوز بإرسالها والمجموعة 7-5.

وفي المجموعة الثالثة الفاصلة، حافظت كل من اللاعبتين على إرسالها باستثناء الشوط الرابع الذي تمكنت فيه سابالينكا من كسر إرسال ستوسور، وهو ما كان كافيا لتنهي المجموعة لصالحها 6-3 في 45 دقيقة.

تعادل روماني فرنسي

وفي مدينة روان الفرنسية، تفوقت هاليب بسهولة على ملادينوفيتش بنتيجة 6-3 و6-1، لتمنح بلادها النقطة الأولى، والتي ردتها الفرنسية غارسيا المصنفة 21 عالمياً، بفوزها على بوزارنيسكو المصنفة 30 بنتيجة 6-3 و6-3.

وفشل رهان قائد الفريق الفرنسي جوليان بينيتو على ملادينوفيتش التي تراجعت بشكل كبير في التصنيف العالمي إلى 66 حالياً، بعد فوزها في 24 مباراة فقط من آخر 70 خاضتها.

وعلى رغم أن ملادينوفيتش فازت في ثلاث من المواجهات الخمس السابقة ضد هاليب، لكنها عانت على إرسالها في مباراة السبت، وخسرته ثلاث مرات في المجموعة الأولى، ومرتين في الثانية.

