قرعة أستراليا المفتوحة: نادال وسيرينا أمام انطلاقة سهلة

يبدأ الإسباني رافايل نادال سعيه لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، والأميركية سيرينا وليامس لتصبح صاحبة الرقم القياسي المطلق عند السيدات (24)، باختبارين سهلين في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بحسب القرعة التي سحبت الخميس.

ويلتقي نادال، المصنف أول ووصيف البطل، مسعاه لإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009)، بمواجهة البوليفي هوغو ديليان مع احتمال لقاء البطل المحلي نيك كيريوس في الدور الرابع والنمسوي دومينيك ثييم الخامس في ربع النهائي، في حين يبدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في ملبورن بلقب ثامن في مسيرته، بمواجهة الألماني يان-لينارد شتروف.

وقدم ديوكوفيتش موسما مميزا في 2019 بإحرازه خمسة ألقاب، بينها بطولتا أستراليا وويمبلدون، لكنه تنازل في نهاية الموسم عن صدارة تصنيف المحترفين لصالح نادال الذي توج بلقبي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز العام الماضي ويقف على بعد لقب كبير وحيد من الرقم القياسي الذي يحمله فيدرر، ابن الثامنة والثلاثين عاما الذي يبدأ مسعاه للقب سابع في أستراليا بمواجهة الأميركي ستيفن جونسون.

وعند السيدات، تبدأ المخضرمة سيرينا (38 عاما) رحلة التخلص من العقدة التي لازمتها في البطولات الكبرى منذ تتويجها الأخير عام 2017 في أستراليا بالذات، بلقاء سهل ضد الروسية اناستازيا بوتابوفا المصنفة تسعين عالميا.

وتسعى سيرينا الى معادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في عصري الهواة والاحتراف، والمسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وبعد أن غابت عن أربع بطولات كبرى متتالية بسبب الحمل ثم وضعها مولودتها الأولى، عجزت سيرينا المصنفة ثامنة في أستراليا، عن إحراز أي لقب كبير وسقطت عند العقبة الأخيرة أربع مرات في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019، فيما خرجت من الدورين الرابع (2018) والثالث (2019) في رولان غاروس، وربع نهائي أستراليا (2019).

وتدخل الأميركية البطولة الأسترالية التي تحمل رقمها القياسي من حيث عدد الألقاب في عصر الاحتراف (7) في حين أن الرقم المطلق باسم كورت أيضا (11 بينها 4 في عصر الاحتراف)، بمعنويات مرتفعة بعدما أحرزت لقبها الأول منذ تتويجها في أستراليا عام 2017، بفوزها الأحد على مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية، محرزة لقبها الـ73 في مسيرتها الاحترافية الاسطورية.

وخلافا لسيرينا، تخوض شقيقتها الكبرى فينوس اختباراً صعباً في مستهل مشوارها إذ تلتقي مواطنتها الواعدة ابنة الـ15 ربيعا كوكو غوف، مع مواجهة محتملة للفائزة منهما مع اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة وحاملة اللقب في الدور الثالث.

وتبدأ أوساكا حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة التشيكية ماري بوزوكيا، فيما تستهل البطلة المحلية والمصنفة أولى آشلي بارتي مشوارها ضد الأوكرانية ليسا تسوريس، مع مواجهة محتملة في ربع النهائي مع التشيكية بترا كفيتوفا السابعة ووصيفة البطلة.

أما الرومانية سيمونا هاليب الرابعة، فتخوض مواجهة صعبة جدا في مستهل مشوارها ضد الأميركية جنيفر برايدي التي أقصت بارتي والروسية ماريا شارابوفا من دورة بريزبين الأسبوع الماضي، في حين ستكون الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش العقبة الأولى للتشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية.