قائد أميركا السابق في كأس ديفيس يصاب بفيروس كورونا

الصورة | باتريك ماكنرو يقف إلى اليمين بجوار شقيقه الأكبر جون ماكنرو

وقال الأخ الأصغر لجون ماكنرو حامل سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع تويتر إنه تم فحصه في منشأة في ضواحي نيويورك تفشى فيها فيروس "كوفيد-19" بشكل واسع النطاق.

واضاف ماكنرو (53 عاماً)، "شعرت ببعض الأعراض الطفيفة قبل 10 او 11 يوما. لقد جاء اختباري إيجابياً. لقد حصلت عليه هذا الصباح (...) إنها الأخبار السيئة. الخبر السار هو أنني أشعر أنني بخير لقد انتهت أعراضي وأنا بخير بنسبة 100 بالمئة".

ولفت ماكنرو الذي كان يتحدث من منزله انه وعائلته التزموا بالحجر الذاتي منذ أكثر من اسبوعين ونصح الآخرين بان يفعلوا الشيء نفسه كإجراء من اجراءات السلامة. "دعونا ننهي هذا الشيء. أنا مثال لشخص تمكن من القتال من خلال ذلك وأنا على ما يرام تماما".

وتوجه ماكنرو بالشكر في وقت لاحق لكل من تمنى له السلامة، وغرّد قائلاً "لقد تأثرت كثيراً بجميع رسائل الدعم".

وكان اللقب الوحيد لماكنرو الصغير في دورات فردي رابطة محترفي كرة المضرب عام 1995 في سيدني. فيما فاز بلقب الزوجي لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، مع مواطنه جيم غراب عام 1989. كما كان قائدا لمنتخب بلاده في كأس ديفيس عام 2007 عندما فاز في المباراة النهائية على روسيا 4-1 في بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية.



