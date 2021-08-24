فينوس وليامس تودّع من الدور الأول لدورة شيكاغو

وأمضت الأميركية الفائزة بسبعة ألقاب كبرى، لكن آخرها يعود إلى عام 2008 في ويمبلدون، 67 دقيقة فقط على أرض الملعب قبل أن ينتهي مشوارها أمام التايوانية المصنفة 81 عالمياً.

وتلتقي ابنة الـ35 عاماً في الدور الثاني التشيكية تيريزا مارتينسوفا التي أقصت بدورها الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة ثالثة في الدورة بالفوز عليها 3-6 و6-3 و6-2.

وفي أبرز نتائج اليوم الأول، بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة أولى الدور الثاني بعد انسحاب منافستها الفرنسية كلارا بوريل التي فازت بالمجموعة الأولى 7-5 ثم خسرت الثانية 1-6 وتخلفت في الثالثة صفر-2 قبل الانسحاب.