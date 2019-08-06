فينوس تودع تورونتو مبكراً

ولم تفز وليامس (39 عاماً) بأي دورة منذ عام 2016 عندما توجت بطلة لدورة كاوسيونغ التايوانية محققة لقبها ال49 في مسيرتها.

ولا تحمل دورة تورونتو فألا حسنا لفينوس الفائزة بسبعة ألقاب كبيرة، حيث خسرت سبع مباريات ولم تفز سوى مرتين في هذه الدورة التي شاركت فيها للمرة الأولى عام 1995.

أما سواريز فحققت أول فوز لها على منافستها الأميركية منذ عام 2015 في دورة ميامي، لكن فينوس تتفوق في مجموع مبارياتهما بسبعة انتصارات مقابل خمسة لمنافستها.

وحذت الصينية زهينغ سايساي التي توجت بباكورة ألقابها بتتويجها بدورة سان خوسيه الأميركية الأحد، حذو وليامس بخسارتها أمام الألمانية تاتيانا ماريا 3-6 و4-6.