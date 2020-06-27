فيروس كورونا يتسبب بانتعاش ملفت لرياضة التنس في أستراليا



ونجحت أستراليا في احتواء الفيروس رغم استمرار اكتشاف حالات إصابة بمرض كوفيد-19 في ولاية فيكتوريا لليوم العاشر على التوالي.



وبدأت أستراليا تخفيف قيود العزل في بعض المناطق في بداية أيار/ مايو وتعهدت الحكومة بتخفيف القدر الأكبر بنهاية تموز/يوليو مع تحديد كل ولاية ومنطقة موعد حدوث ذلك.



وقال الاتحاد الأسترالي إنّ إحصاءات حجز ملاعب التنس وصلت إلى 32234 حجزا الشهر الماضي وهو ضعف ما تم في مايو 2019.



وقال كريج تيلي الرئيس التنفيذي للاتحاد في بيان: "خلال الجائحة كنا نرى استمتاع عدد أكبر من الناس بالفوائد الاجتماعية والعقلية والصحة (للتنس) مع الحفاظ على إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي".



وأضاف "مع تخفيف القيود في أغلب أنحاء البلاد في الأشهر المقبلة نتمنى الاستفادة من ذلك مع اقتراب حلول الصيف".



وتعود منافسات التنس على المستوى الاحترافي في أستراليا هذا الأسبوع مع انطلاق بطولة يو.تر.آر برو المحلية في ملاعب مغلقة في سيدني وبرزبين وملبورن وأديلايد وبيرث والتي تبلغ مجموع جوائزها 450 ألف دولار أسترالي (311 ألف دولار).

