فيدرر يأمل في العودة إلى المنافسات صيف عام 2022

جاء كلام فيدرر في مقابلة أجرتها معه صحيفتا "لا تريبون دو جنيف" و"24 ساعة" وقال لدى سؤاله عن إمكانية مشاركته في أستراليا "صراحة، سأكون مندهشا في المشاركة حتى في ويمبلدون، وبالتالي لا تدخل بطولة أستراليا ضمن تفكيري".

ولم يخض فيدرر سوى 13 مباراة خلال العام الحالي وتراجع تصنيفه العالمي إلى المركز السادس عشر وذلك بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في ركبته.

ورجّح فيدرر أن تكون "العودة إلى المنافسات صيف عام 2022" محذراً أن "تكون الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة حاسمة".

وكان فيدرر شارك في بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي وخرج من الدور ربع النهائي قبل أن يعلن انسحابه من مسابقة كرة المضرب في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ثم خضع لعمليتين جراحيتين في غضروف ركبته اليمنى.

وقال فيدرر في هذا الصدد "العملية كان لا بد لي من الخضوع لها من أجل راحتي على المدى البعيد...من أجل ممارسة رياضة التزلج مع أولادي، لعب كرة القدم أو كرة المضرب مع أصدقائي في العقود القادمة. الأولوية بالنسبة لي هي استعادة حالتي البدنية من أجل حياتي الشخصية".

ولا يستطيع فيدرر الركض قبل كانون الثاني/يناير المقبل قبل أن يبدأ بتدريبات "تشبه إلى حد ما كرة المضرب" بحسب قوله في آذار/مارس أو نيسان/أبريل المقبلين.

بيد أنه بدا حذراً جداً في ما يتعلّق بطموحاته "أريد معرفة قدرتي كلاعب كرة مضرب محترف مرّة جديدة".

وأضاف فيدرر الفائز بـ20 لقباً كبيراً "أود أن أقول وداعاً على طريقتي وعلى ملعب كرة مضرب. الأمر سيان بالنسبة لي معاودة اللعب في سن الأربعين أو الحادية والأربعين".

وختم "السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لي، هل سأشعر بأوجاع باللعب بطريقة يومية. قلبي يردّ بالإيجاب، أتخذ الأمور كما تأتي وحتى لو أني أدري أن النهاية أصبحت قريبة أودّ خوض بعض المباريات الكبيرة".

