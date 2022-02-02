فيدرر سيعرف ما يخبئ له المستقبل في أبريل أو مايو

ولم يخض فيدرر أي مباراة منذ خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية في تموز/يوليو الماضي قبل أن يخضع لعملية جراحية في ركبته. وعموما، لعب فيدرر 13 مباراة فقط عام 2021.

وقال فيدرر على هامش لقاء لإحدى الشركات الراعية له "أريد العودة بقوة وسأبذل قصارى جهدي من أجل ذلك".

وكشف "ثمة أشياء هامة لي في الأشهر المقبلة. أعتقد بأنني سأعرف ما يخبئ لي المستقبل خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين".

وأوضح "سأعاود التمارين غدا. أبذل الجهود المسموحة لي وبالتالي الأمور تسير ببطء. أود القيام بأمور أكثر لكن الأطباء يطالبونني بالتروي".

وأشاد فيدرر بصديقه الإسباني رافاييل نادال الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة ما جعله ينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة التي كان يتقاسمها معه والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وقال في هذا الصدد "كان الأمر رائعا مشاهدة مشاعره بعد فوز كفاحي. قال لي رافا إنه لم يكن يشعر بأنه في حال جسدية جيدة قبل فترة لكنه الآن يحمل كأس بطولة أستراليا المفتوحة. إنه مثال كبير وقدوة".