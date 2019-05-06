فيدرر ثالثاً على حساب زفيريف

واستفاد فيدرر الذي يعود إلى الملاعب الترابية بعد غياب دام ثلاثة أعوام لخوض غمار دورة مدريد الإسبانية هذا الأسبوع، من الاقصاء المبكر لزفيريف من الدور ربع النهائي لدورة ميونيخ الألمانية أمام التشيلي كريستيان غارين 4-6 و7-5 و5-7، في طريق الأخير لإحراز اللقب.

وخسر زفيريف الكثير من النقاط في دورة ميونيخ التي كان يحمل لقبها في العامين الماضيين على حساب الأرجنتيني غيدو بيا (2017)، ومواطنه فيليب كولشرايبر (2018).

وتابع الألماني ، البالغ 21 عاماً، سلسلة نتائجه السيئة على الأراضي الترابية، إذ يأتي سقوطه في ميونيخ بعد خروجه من الدور ثمن النهائي في دورة مراكش المغربية، ليتكرر السيناريو ذاته من الدور ذاته في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة، ثم في برشلونة من ثمن النهائي أيضاً.

إلى ذلك، تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (20 عاماً)، الفائز بلقب دورة إستوريل البرتغالية الأحد، إلى المركز التاسع على حساب الأميركي جون إيسنر الذي تراجع للمرتبة العاشرة.

واحتفظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش بصدارة الترتيب بفارق كبير يبلغ 3395 نقطة عن وصيفه الإسباني رافاييل نادال.

وأمضى دجوكوفيتش 250 أسبوعاً على قمة الترتيب العالمي، وما زال يتأخر في لائحة الأكثر صدارة خلف كل من الأميركيين جيمي كورنورز (268)، إيفان ليندل (270)، بيت سامبراس (286) والسويسري فيدرر (310).

في ما يلي تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 11160 نقطة.

2- الإسباني رافايل نادال 7765 نقطة.

3- السويسري روجيه فيدرر5590 نقطة.

4- الألماني ألكسندر زفيريف 5565 نقطة.

5- النمسوي دومينيك تييم 5085 نقطة.

6- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4115 نقطة.

7- الياباني كي نيشيكوري 3780 نقطة.

8- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3225 نقطة.

9- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3190 نقطة.

10- الأميركي جون إيسنر 3085 نقطة.