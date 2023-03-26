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دوري أبطال أوروبا
تنس

فوز سهل لألكاراس يقوده إلى ثمن النهائي

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حقق الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا فوزًا سهلاً على منافسه الصربي دوشان لايوفيتش 6-صفر و7-6 (7-5) الأحد، ليبغ الدور ثمن النهائي من دورة ميامي للماسترز في كرة المضرب.

Reuters

وكان ألكاراس توّج بطلاً لدورة إنديان ويلز للماسترز الأسبوع الماضي لينتزع المركز الأول في التصنيف العالمي من الصربي نوفاك دجوكوفيتش ويتعيّن عليه التتويج في ميامي أيضاً للحفاظ على المركز الأول.

وتابع ألكاراس عروضه القوية في الآونة الأخيرة، فبعد أن  تجاوز منافسه الأرجنتيني فاكوندو باغنيس بالفوز عليه 6-صفر و6-2 في مستهل مشواره في البطولة، حسم المجموعة الأولى ضد لايوفيتش من دون أن يخسر أي شوط.

ثم وجد الإسباني منافسة من الصربي لأن الاخير منعه من حسم النتيجة عندما تقدم ألكاراس 5-4 والإرسال في حوزته، لكنه خسره لتتعادل الأرقام 5-5 قبل أن يجره إلى شوط كسر التعادل حسمه الإسباني بصعوبة 7-5.

وهذا الفوز الرابع للإسباني على لايوفيتش في رابع لقاء بينهما، ثلاثة منها هذا العام.

يلتقي تاليًا مع الأميركي تومي بول الفائز على الإسباني ألخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3، 7-5.

وتخطى الدنماركي هولغر رونه الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و6-2 ليلاقي الأميركي تايلور فريتز  الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف 6-4 و6-4.

كما تأهل الروسي أندري روبليف إلى ثمن النهائي بفوزه على الصربي ميومير كيسمانوفيتش 6-1، 6-2.

دورة ميامي ألكاراس
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