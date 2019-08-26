بات الياباني كي نيشيكوري المصنف سابعا أول المتأهلين الى الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بانسحاب منافسه الأرجنتيني ماركو ترونجيليتي للإصابة.

وفي المباراة التي أقيمت الإثنين في اليوم الأول للبطولة، تقدم نيشيكوري، وصيف بطل فلاشينغ ميدوز 2014، بنتيجة 6-1 و4-1، قبل انسحاب منافسه المصنف 205 عالميا بسبب مشاكل في الظهر.

ويلاقي نيشيكوري (29 عاما) في الدور الثاني الأميركي برادلي كلان الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-3، 6-2، و6-3،، علما بأنه عادة ما يقدم أداء جيدا في بطولات الغراند سلام، وبلغ ربع النهائي على الأقل في مشاركاته الخمس الأخيرة.

وأقصي نيشيكوري من ربع نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية في تموز/يوليو 2019 على يد المصنف ثالثا عالميا السويسري روجيه فيدرر.

وفي فلاشينغ ميدوز 2018، بلغ نيشيكوري الدور نصف النهائي حيث خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا، والذي توج عامذاك بلقب البطولة على حساب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

وتأهل نجم الأسابيع الأخيرة الروسي دانييل مدفيديف الخامس بفوزه على الهندي براجنيش غونيسفاران 6-4 و6-1 و6-1.

ويخوض الروسي (23 عاما) البطولة على خلفية ثلاث مباريات نهائية متتالية، حيث خسر أمام الأسترالي نيك كيريوس في واشنطن، والإسباني رافايل نادال في دورة كندا للماسترز، قبل أن يتوج بأهم ألقابه بتغلبه على البلجيكي دافيد غوفان في نهائي سينسيناتي للماسترز بعدما أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا من نصف النهائي.