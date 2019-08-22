قد يلتقي المصنف الاول وحامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع السويسري روجيه فيدرر في المربع الذهبي والاسباني رافايل نادال في النهائي وفق ما أسفرت عنه قرعة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب "فلاشينغ ميدوز" رابع البطولات الاربع الكبرى.

ويستهل ديوكوفيتش (32 عامًا) الذي حقق لقبه السادس عشر في البطولات الكبرى على حساب فيدرر في نهائي ويمبلدون الشهر الفائت، بعد مباراة ماراثونية أهدر فيها السويسري فرصتين لحسمها حملة الدفاع عن لقبه بلقاء الاسباني روبرتو كارباييس المصنف 76.

وقال حامل لقب "فلاشينغ ميدوز" ثلاث مرات (2011، 2015، 2018): "المباراة النهائية في ويمبلدون مع فيدرر كانت ربما واحدة من أفضل مبارتين خضتهما في مسيرتي. احتجت لبعض الوقت لاستيعاب ما حصل".

وأشار الصربي الى أن المباراة الثانية هي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2012 التي تغلب فيها على نادال بخمس مجموعات.

ويتفوق ديوكوفيتش بـ26 فوزا مقابل 22 لفيدرر في المواجهات المباشرة بينهما، كما ويتفوق بـ28 انتصارا مقابل 26 لنادال.

أما نادال وفيدرر اللذان لم يلتقيا أبدًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، لن يتواجهان قبل النهائي اذا ما نجح كلاهما في متابعة مشواريهما.

وقد يواجه ديوكوفيتش الذي تغلب على الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في نهائي العام الماضي السويسري الآخر ستانيسلاس فافرينكا في الدور الرابع والروسي دانييل ميدفيديف الذي أقصاه من نصف نهائي دورة سينسيناتي الاسبوع الفائت في ربع النهائي.

وعلّق "نولي" قائلا إن "غالبية اللاعبين يدرسون القرعة. تنظر الى الجهة التي وقعت بها لترى من هناك. يتطلع أكثرية اللاعبين أبعد من الدور الاول الا ان التركيز ينصب على الدور الاول."

هذا ويفتتح فيدرر (38 عامًا) مشواره نحو لقب سادس آخرها عام 2008 أمام متأهل من التصفيات، فيما يلتقي ميدفيديف في الدور الاول مع المصنف 89 الهندي براشنيش غانيزواران.

أما نادال الذي حقق لقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى في "رولان غاروس" هذا العام، فيفتتح طريقه نحو لقب رابع في نيويورك أمام الاسترالي المصنف 61 جون ميلمان.