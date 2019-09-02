فلاشينغ ميدوز: تغريم مايك براين لتصويبه "سلاحا" باتجاه الحكم

أعلن منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على اللاعب مايك براين، بعدما استخدم مضربه للقيام بحركة إطلاق نار على أحد حكام الخط.

ووقعت الحادثة خلال مباراة الدور الثاني لمنافسات زوجي الرجال في فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، المقامة حاليا في نيويورك.

وكان براين المشارك في منافسات الزوجي الى جانب شقيقه التوأم بوب، قد حمل مضربه ليبدو وكأنه بندقية، مصوبا إياه نحو حكم الخط الذي احتسب بداية الكرة داخل الملعب لصالح الطرف المنافس، قبل أن يثبت الشقيقان العكس بعد اللجوء الى تقنية "عين الصقر".

وسارعت الحكمة الرئيسية البرتغالية ماريا ألفيش الى توجيه انذار بحق مايك على خلفية سلوكه غير الرياضي.

وهذه أعلى غرامة مالية يتحصل عليها أي لاعب في منافسات الرجال في فلاشينغ ميدوز هذا العام.

وقال براين في بيان نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" "أعتذر عن أي إساءة بدرت مني. لقد فزنا بالنقطة والحركة كانت على سبيل المزاح".

وتابع ابن الـ40 عامًا "لكن بالنظر الى الأخبار الاخيرة والمناخ السياسي، أتفهم كيف قد يفهم البعض هذه الحركة"، في إشارة الى مقتل سبعة أشخاص في حادثة إطلاق نار في ولاية تكساس السبت، وهي أحدث حوادث إطلاق النار الجماعي التي هزت الولايات المتحدة هذا العام.

وكان الأخوان المتوجان بلقب 16 بطولة كبرى (رقم قياسي)، قد حققا الفوز في المباراة على حساب الثنائي الاسباني روبرتو كارباييس والأرجنتني فيديريكو دلبونيس بنتيجة 4-6، 7-5 و6-3.