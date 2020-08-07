فلاشينغ ميدوز: انسحاب سفيتولينا وبرتنز بسبب كورونا

وكتبت الأوكرانية على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي "بالنظر إلى جميع المسائل، قررت عدم المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

وشكرت سفيتولينا الاتحاد الأميركي لكرة المضرب ورابطة اللاعبات المحترفات "لمنح اللاعبات فرصة للعب".

وتابعت سفيتولينا: "أتفهم وأحترم كل الجهود التي يبذلونها لتحقيق ذلك في بيئة آمنة، لكنني ما زلت لا أشعر بالراحة للسفر إلى الولايات المتحدة دون تعريض فريقي للخطر".

وقالت برتنز على حسابها على تطبيق "إنستغرام": "لا يزال الوضع حول كوفيد-19 مقلقاً جداً (...) من الواضح أن صحة الجميع والسيطرة على هذا الفيروس هي أولوية".

وأضافت "رئيس وزرائنا أشار أمس أيضاً إلى أنه يجب أن نبقى في الحجر الصحي لمدة أسبوعين بعد عودتنا من الولايات المتحدة".

وشددت الحكومة الهولندية الخميس اجراءاتها بعد ارتفاع عدد المصابين بالجائحة في البلاد.

وأوضحت بيرتنز أن بقاءها في الحجر سيعيق اعدادها لدورتي روما وباريس. مشيرة إلى أنه يمكنها المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي من المقرر انطلاقها يوم 27 أيلول/سبتمبر.



