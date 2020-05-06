فكرة دمج اتحادي التنس مرحب بها "بشرط عدم الاستحواذ"

وتوقفت منافسات التنس في آذار بسبب جائحة كوفيد-19 وسيستمر هذا الأمر حتى منتصف تموز/ يوليو على الأقل، ما يؤثر بالتالي بشكل سلبي على اللاعبين في الدرجات الأدنى الذين يعتمدون

فقط على مكافت البطولات لكسب معيشتهم.

واقترح روجر فيدرر، الشهر الماضي دمج اتحادي اللاعبين واللاعبات ورحب سايمون وكذلك أندريا جاودينسي رئيس اتحاد المحترفين بذلك.

لكن قالت بعض اللاعبات إنهن يرغبن في تمثيل متساو من المحترفات في حال دمج الاتحادين في كيان واحد.

وقال سايمون الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبات المحترفات لصحيفة (نيويورك تايمز) "هذا الأمر ليس مثل عملية الاستحواذ. في الوقت الحالي نحن نتنافس ضد بعضنا وكذلك ضد باقي الروابط وجهات الترفيه. نحن ننافس من أجل المشجعين والشركاء والرعاة وكذلك لمحطات البث... لذا فالاتحاد سيكون من أجل تعظيم الأصول".

وتدير حالياً سبع هيئات مختلفة لعبة التنس، فبالإضافة إلى اتحادي المحترفين والمحترفات يدير اللعبة الاتحاد الدولي للتنس ومجالس إدارة البطولات الأربع الكبرى.

وفي الوقت الحالي يحتاج مشاهدو التلفزيون إلى الارتباط بمحطات مختلفة لمشاهدة مباريات التنس لكن دمج الاتحادين ربما يساعد في تبسيط عقود البث التلفزيوني وعقود الرعاية.

وهناك نظام تصنيف منفصل للرجال وللسيدات كما تختلف بعض اللوائح ويتضمن ذلك السماح للمدرب بتوجيه تعليمات داخل الملعب.

وقال سايمون "لا أخشى من الدمج الكامل... سأكون أول من يدعم ذلك لأني أعتقد أنك تحتاج إلى دمج الأعمال والمبادئ الاستراتيجية".

وأضاف "بكل تأكيد هذا طريق طويل وصعب لكن أعتقد أنه يبدو منطقيا تماما في العالم.

وختم حديثه بالقول: "الأمر لا يتعلق بمحاولة إنقاذ اتحاد اللاعبات المحترفات، فنحن في حالة جيدة، لكن إذا كنا سنؤدي الأعمال بطريقة سليمة وسننجح أخيراً في اتحاد الرياضة معا فأعتقد أن اتحاد المحترفات سيدعم المبدأ بشدة".