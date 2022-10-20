غوف وغارسيا إلى البطولة الختامية



وانضمت غوف (18 عاماً) وغارسيا إلى البولندية إيغا شفيونتيك، التونسية أنس جابر والأميركية جيسيكا بيغولا في بطولة الفردي المقرّرة في فورت وورث، تكساس بين 31 تشرين الأول/أكتوبر و7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وستلعب غوف أيضاً في بطولة الزوجي مع شريكتها بيغولا، لتصبحا أول أميركيتين تشاركان في بطولتي الفردي والزوجي منذ سيرينا وفينوس وليامس في 2009.

وستصبح غوف أصغر مشاركة في البطولة منذ بلوغ الروسية ماريا شارابوفا نصف النهائي عام 2005 وهي بعمر 18 عاماً و208 أيام.

وخاضت غوف التي تأهلت إلى دور الـ16 من دورة غوادالاخارا المكسيكية، بفوزها الأربعاء على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتا بمجموعتين 7-6 (7-1) و6-3، موسماً مميزاً أحرزت خلاله ثلاثة ألقاب وبلغت نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).



في المقابل، تعود غارسيا (29 عاماً) إلى البطولة للمرة الأولى منذ 2017 عندما بلغت نصف النهائي.

وانسحبت المصنفة أولى في غوادالاخارا الإسبانية باولا بادوسا من الدور الثاني الأربعاء، بعد خسارتها أول مجموعة 2-6 أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا حاملة لقب بطولتين كبريين.

كما خسرت المصنفة ثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-4 و2-6 و6-2.

