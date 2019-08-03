غوجوفيتسك يقصي ادموند ويلتقي ميدفيديف في نصف نهائي واشنطن

حقق الألماني بيتر غوجوفيتسك مفاجاة كبيرة بإقصائه البريطاني كايلي ادموند من ربع نهائي بطولة واشنطن المفتوحة يوم الجمعة.

وفاز الألماني المصنف 122 عالميا بنتيجة 6-3 و4-6 و6-3 ليبلغ نصف النهائي على حساب المصنف الثالث عشر.

وانقذ ادموند الذي بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا عام 2018 ثلاث كرات حاسمة للقاء قبل ان يخفق على ضربة خلفية في الشبكة ليسقط في غضون ساعة و58 دقيقة.

وسدد الألماني 14 ارسالا ساحقاً في اللقاء مقابل 6 لمنافسه وكسر ارساله ثلاث مرات في ثلاث فرص، مقابل كرة من 7 فرص للبريطاني.

وسيلعب الألماني الذي يملك في جعبته لقبا واحداً يعود لعام 2017 في متز الأحد مباراة نصف النهائي ضد الروسي دانييل ميدفيديف الثالث الذي أقصى الكرواتي مارين سيليتش السادس بمجموعتين 6-4 و7-6 (9-7).

وسدد الروسي 19 ارسالا ساحقا في اللقاء مقابل 4 لمنافسه الذي لم ينل أي فرصة كسر ارسال مقابل فرصتين لميدفيديف نجح بواحدة منهما.