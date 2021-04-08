عودة ناجحة لبارتي إلى الأراضي الترابية

ووصلت بارتي إلى تشارلستون بعد تتويجها بدورة ميامي حيث نجحت بالدفاع عن لقبها.

وبعد إعفائها من خوض الدور الأوّل، احتاجت بارتي الى 61 دقيقة لتخطي اليابانية المصنفة 77 عالميا.

وقالت بارتي التي لم تلعب على أي نوع من التراب منذ تتويجها في رولان غاروس عام 2019 "خضت ساعات تدريب محدودة بعد ميامي".

تابعت "بصراحة كنت آمل عدم الوقوع وانا أحاول الانزلاق. لكن الأمور عادت الى طبيعتها بسرعة".

وتلتقي بارتي في دور الـ16 الأميركية شلبي رودجرز الفائزة على مواطنتها أماندا أنيسيموفا الثالثة عشرة 1-6 و7-5 و6-4.

لكن الأميركية صوفيا كينن المصنفة ثانية في البطولة، سقطت بثلاث مجموعات أمام الأميركية لورين ديفيس المصنفة 79 عالميا.

وقدمت ديفيس لعبا متنوّعا لتهزم كينن 4-6 و6-3 و6-4 وتحقق فوزها الثالث على لاعبة بين الخمس الأوليات عالميا.

وفي الدور الثاني أيضا، تابعت التونسية أنس جابر طريقها بفوزها على الأميركية هايلي باتيست 6-3 و6-3، لتلقي الفرنسية أليزيه كورنيه الفائزة على البلجيكية اليز مرتنس السابعة 7-5 و6-3.