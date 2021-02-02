عودة ناجحة لأوساكا

وتأتي مشاركة أوساكا، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى والتي سددت 22 ضربة ناجحة لتبلغ الدور الثالث، ضمن إطار استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

قالت أوساكا الفائزة ببطولة أستراليا عام 2019: "كنت أشعر بالتوتر بسبب قدومي إلى هنا"، وتابعت: "خضت آخر مباراة لي في نهائي نيويورك وأردت أن أتابع على المنوال ذاته".

وضربت اللاعبة اليابانية في الدور التالي موعداً مع البريطانية كايتي بولتر التي أقصت بصعوبة الأميركية كوكو غوف 3-6 و7-5 و6-2 في ساعة و43 دقيقة.

وكانت غوف، ابنة الـ 16 ربيعاً والتي تغلبت بصعوبة على السويسرية جيل تايخمان في الدور الأول، بدأت مباراتها بفوز سهل في المجموعة الأولى قبل ان تخسر المجموعتين التاليتين والمباراة.

وفي مباراة أخرى، فازت الفرنسية كارولين غارسيا على المجرية تيميا بابوش 6-4 و6-4، على أن تواجه البلجيكية أليز مرتنس في الدور الثالث والتي تجاوزت اليابانية هيبي 6-2 و6-2.