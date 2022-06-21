عودة سيرينا إلى المنافسات بعد غياب عام

عادت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس المصنفة أولى عالمياً سابقاً إلى الملاعب الثلاثاء بعد غياب عام بسبب الإصابة، وذلك من خلال مشاركتها في منافسات الزوجي في دورة إيستبورن الإنكليزية الدولية الإعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.

وخاضت سيرينا البالغة من العمر 40 عاماً والمتوجة سبع مرات بلقب بطولة ويمبلدون، منافسات الزوجي إلى جانب التونسية أنس جابر الثالثة عالمياً ضد التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس.

واستهلت سيرينا المباراة بالإرسال ونجحت في كسب الشوط الأول.

وانتهت المباراة بفوز سيرينا وأنس جابر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

"اللعب مع أنس كان ممتعاً"

وقالت سيرينا بعد المباراة بابتسامة كبيرة: "يا إلهي، لقد كان اللعب مع أنس ممتعاً جداً، وكان رائعاً!".

من جهتها، قالت جابر بعد المباراة "إنه لشرف كبير أنها اختارتني للعب غلى جانبها، لأكون صادقًة، لم أصدق ذلك، كنت متوترة قليلاً في البداية للعب مع مثل هذه الأسطورة لكنها جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب حتى عندما ارتكبت أخطاء".

واستهلت سيرينا، صاحبة 23 غراند سلام في مسيرتها الاحترافية، المباراة بالإرسال ونجحت في كسب الشوط الأول، لكنها وجابر خسرتا المجموعة الاولى 2-6 بعدما خسرت كل منهما إرسالها مرة واحدة.

وأضافت سيرينا التي بدت بحاجة الى السرعة في تحركاتها لكنها لم تفقد أبدا شراستها وقوتها "بعد المجموعة الأولى، حاولنا فقط الصمود (...) انتهى بي الأمر بإيجاد الشعلة قليلاً وكنت بحاجة إليها. لكنهما (بوزكوفا وسوريبيس تورمو) لعبتا جيدًا في المجموعة الأولى.

ونجحت سيرينا التي لم تظهر بأفضل حالاتها، وجابر في الرد في المجموعة الثانية 6-3، قبل حسم الشوط الفاصل بصعوبة 13-11.

وتلتقي سيرينا وجابر في الدور القادم، مع اليابانية شوكو أوياما العاشرة عالمياً في منافسات الزوجي والتايوانية تشان هاو-تشينغ الـ49.

الاستعداد للمشاركة في ويمبلدون

وتدخل المشاركة في دورة إيستبورن ضمن استعدادات سيرينا التي تراجعت إلى المركز 1204 في التصنيف العالمي، لبطولة ويمبلدون واستعادة إيقاع اللعب بعدما غابت عن المنافسات منذ إصابتها في الفخذ خلال مباراتها في الدور الأول من ويمبلدون العام الفائت أمام البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش الـ100 عالميا.

وقتها كانت سيرينا مصنفة في المركز الثامن.

وبمجرد إعلان عودتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لم يتردد منظمو بطولة ويمبلدون في تقديم بطاقة دعوة لها.

وفضلاً عن تتويجها بلقب البطولة الانكليزية سبع مرات، بلغت المباراة النهائية مرتين في عامي 2018 و2019.

